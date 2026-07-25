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На Донеччині ЗСУ зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів

Ворожий штурм було відбито завдяки, зокрема, злагодженій роботі підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ та Сил безпілотних систем.

На Донеччині ЗСУ зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів
Фото: Олександр Ратушняк

У Донецькій області зірвано один із наймасштабніших механізованих штурмів російської армії за останній час.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

22 липня окупанти намагалися прорватися в районі Шахового. У штурмі було задіяно десятки одиниць броньованої та легкої техніки.

Унаслідок знищено:

  • сім танків;
  • шість ББМ;
  • два РСЗВ – “Град” і “Торнадо-С”;
  • три одиниці спецтехніки;
  • 47 одиниць легкої техніки.

123 окупанти ліквідовані, ще 29 – поранені.

“Ворожий штурм було відбито завдяки злагодженій роботі підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил ЗСУ, підрозділів ДПСУ, зокрема головному відділу безпілотних систем "Фенікс", підрозділів Національної гвардії України та підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання на напрямку”, – заявив Півненко.

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