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На Чернігівщині унаслідок атак російських дронів поранені троє цивільних

Пошкоджено будинок культури та агропідприємства.

На Чернігівщині унаслідок атак російських дронів поранені троє цивільних
Наслідки атаки РФ по Чернігівщині
Фото: ДСНС України

Унаслідок російських атак безпілотниками на Чернігівщині постраждали троє цивільних. Також зафіксовані влучання у будинок культури, житлові будинки, автомобілі, об'єкти енергетики та зв'язку.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Напередодні в Куликівці внаслідок удару дронами типу "Герань" поранення дістали троє мирних жителів.

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"Учора в Куликівці внаслідок російського удару "геранями" поранені троє цивільних. Постраждалі отримали необхідну допомогу та шпиталізовані до медичних закладів у Чернігові", – повідомив Чаус.

У Семенівці російські війська протягом дня атакували FPV-дронами. Внаслідок ударів пошкоджені автомобілі, сталося займання господарської будівлі, а ввечері безпілотник влучив у дах міського будинку культури.

Крім того, в одному із сіл Корюківської громади ударні дрони атакували територію двох сільськогосподарських підприємств. Через це виникла пожежа, знищено господарську споруду, транспорт, обладнання та запас насіння.

Також, за словами начальника ОВА, протягом доби російські удари були спрямовані по об'єктах енергетичної інфраструктури та зв'язку області.

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