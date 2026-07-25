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У Дніпрі затримали агента РФ, який допоміг незаконно верифікувати понад 1000 терміналів Starlink для окупантів

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Дніпрі затримали агента РФ, який допоміг незаконно верифікувати понад 1000 терміналів Starlink для окупантів
У Дніпрі затримали агента РФ
Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі російського агента, який організував масштабну схему незаконної верифікації систем супутникового зв’язку Starlink для потреб РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурант є уродженцем Луганщини. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де пропонували "легкий заробіток".

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За вказівкою куратора агент спочатку оформив станцію Starlink на себе, використовуючи надані йому реквізити. Згодом він отримав завдання залучити якомога більше людей до підпільної схеми верифікації обладнання.

Для цього зловмисник активував термінали Starlink у відділеннях поштових операторів, використовуючи персональні дані підставних осіб. 

За інформацією СБУ, таким способом він незаконно верифікував для російської сторони понад 1000 терміналів супутникового зв’язку.

Співробітники СБУ задокументували діяльність агента та затримали його за місцем проживання. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Також Служба безпеки заблокувала всі термінали Starlink, які були незаконно зареєстровані в межах цієї схеми.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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