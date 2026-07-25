Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Росія атакувала місце проведення виставки зброї в Київській області. Загинули 10 людей, 100 поранені (оновлено)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу вбили шістьох цивільних Донеччини, ще 30 людей поранені (доповнено)

Найбільше жертв у Слов'янську, де окупанти завдлаи авіаударів.

Росіяни за добу вбили шістьох цивільних Донеччини, ще 30 людей поранені (доповнено)
наслідки авіаудару по Слов'янську
Фото: Донецька обласна прокуратура

Протягом 24 липня російські війська вбили шістьох мирних жителів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше жертв зафіксовано у Слов'янську, де загинули п'ятеро людей. Ще одна людина загинула у Дружківці.

Ще 30 жителів області дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

Реклама

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 835 людей, у тому числі 52 дитини.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську 5 людей загинули і 27 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 16 багатоповерхівок, 2 кав'ярні, оптову базу,  приватне підприємство, приміщення Почесного консульства Латвійської Республіки, аптеку, крамницю, друкарню, адмінбудівлю і 9 автівок. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили 4193 жителів Донеччини та поранили 10009 людей. Інформація подана без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies