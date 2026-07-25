Росіяни за добу вбили шістьох цивільних Донеччини, ще 30 людей поранені (доповнено)

Найбільше жертв у Слов'янську, де окупанти завдлаи авіаударів.

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Протягом 24 липня російські війська вбили шістьох мирних жителів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше жертв зафіксовано у Слов'янську, де загинули п'ятеро людей. Ще одна людина загинула у Дружківці.

Ще 30 жителів області дістали поранення внаслідок російських обстрілів.

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Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 835 людей, у тому числі 52 дитини.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську 5 людей загинули і 27 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 16 багатоповерхівок, 2 кав'ярні, оптову базу, приватне підприємство, приміщення Почесного консульства Латвійської Республіки, аптеку, крамницю, друкарню, адмінбудівлю і 9 автівок. У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.

З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили 4193 жителів Донеччини та поранили 10009 людей. Інформація подана без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.