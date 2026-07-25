Під час удару балістикою на Київщині загинула комунікаційниця Валентина Савіцька

Керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей повідомив у Facebook, що від денного російського обстрілу локації на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії, загинула його дружина Валентина Савіцька, яка очолювала центр міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державої охорони України.

"У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку. Про місце і час прощання напишу пізніше. Згадайте мою кохану, вона була неймовірною, найкращою людиною в світі", - написав Ігор Соловей.

LB.ua висловлює співчуття родині колеги та усім рідним та близьким Валентини Савіцької.