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На Київщині завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ

Пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 автомобілі.

На Київщині завершили рятувальну операцію після ракетного удару РФ
наслідки балістичного удару РФ по Київщині
Фото: ДСНС України

У Бучанському районі Київщини завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки дістали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали", – ідеться у повідомленні.

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За інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки виникли пожежі у трьох приватних житлових будинках та восьми автомобілях. Загоряння ліквідували.

Крім того, пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 автомобілі.

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