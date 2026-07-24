У Бучанському районі Київщини завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки дістали поранення.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Внаслідок атаки загинули 10 осіб, ще десятки людей постраждали", – ідеться у повідомленні.
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За інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки виникли пожежі у трьох приватних житлових будинках та восьми автомобілях. Загоряння ліквідували.
Крім того, пошкоджено 23 приватні житлові будинки, два готелі, ресторан та 34 автомобілі.