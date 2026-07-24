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МЗС України закликає судноплавні компанії тимчасово припинити рейси до російських портів у Чорному морі

Росія свідомо йде шляхом ескалації ситуації в Чорному морі.

МЗС України закликає судноплавні компанії тимчасово припинити рейси до російських портів у Чорному морі
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України засудило російські атаки на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі, заявивши, що вони грубо порушують міжнародне право, принцип свободи судноплавства та створюють загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Засуджуємо терористичні атаки РФ на цивільні вантажні судна та портову інфраструктуру України в Чорному морі, які грубо порушують міжнародне право та принцип свободи судноплавства, становлять пряму загрозу глобальній продовольчій безпеці", – ідеться у повідомленні.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія свідомо йде шляхом ескалації ситуації в Чорному морі та не відмовляється від терористичних методів.

"Москва обрала шлях ескалації в Чорному морі та не гребуватиме жодними засобами задля досягнення своїх терористичних цілей", – заявили в МЗС.

Особливе занепокоєння, зазначають у міністерстві, викликає офіційне попередження Росії для судноплавних компаній про небезпеку навігації у власній винятковій економічній зоні в Чорному морі.

Українська сторона вважає, що такі заяви можуть свідчити про підготовку провокацій щодо суден, які прямують до російських портів.

У зв'язку з цим МЗС України звернулося до міжнародних судноплавних компаній із закликом тимчасово призупинити рейси до російських портів у Чорному морі.

"Закликаємо компанії-судновласники з міркувань безпеки тимчасово призупинити сполучення з російськими портами у Чорному морі до стабілізації обстановки. За наявних обставин, зокрема після російської заяви про небезпеку, неможливо гарантувати захист суден та їхніх екіпажів", – наголосили у відомстві.

У МЗС також підкреслили, що саме Росія несе повну відповідальність за погіршення безпекової ситуації в акваторії Чорного моря.

"Україна використає всі доступні засоби, щоб забезпечити свободу судноплавства до українських портів, а також захист морських комунікацій, портової інфраструктури, цивільних осіб та національної безпеки, реалізуючи невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН", – наголошують у МЗС.

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