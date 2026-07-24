Розвідка: Кремль обмежує доступ до старшої школи, щоб забезпечити заводи робітниками та армію солдатами

Російська влада посилює тиск на випускників дев'ятих класів, фактично обмежуючи їм можливість продовжити навчання у старшій школі.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, таким чином Кремль намагається вирішити проблему дефіциту кадрів у промисловості та поповнити лави армії.

За інформацією розвідки, міністр праці РФ Антон Котяков заявив, що протягом найближчих шести років російській економіці необхідно залучити близько трьох мільйонів робітників, операторів виробничих установок і машин.

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У зв'язку з гострою нестачею кваліфікованих кадрів влада розширює набір до коледжів і технікумів та проводить кампанії з популяризації робітничих професій.

Водночас, як зазначає СЗР, батьки та випускники дев'ятих класів у різних регіонах Росії повідомляють про масові відмови у зарахуванні до 10 класу. За їхніми словами, відмови отримують не лише учні з низькими оцінками, а й відмінники та хорошисти, яким рекомендують вступати до коледжів.

Такі скарги надходять із Чувашії, Приморського та Краснодарського країв, Іркутської, Новосибірської, Кемеровської областей, Удмуртії та інших регіонів країни.

У розвідці зазначають, що освітні стандарти, запроваджені після початку повномасштабної війни проти України, ускладнили вступ до старшої школи. Уже третій рік поспіль понад половина російських дев'ятикласників обирає коледжі та технікуми. У 2025 році цей показник сягнув 62%.

У СЗР також вказують на економічні причини такої тенденції. Через зниження реальних доходів населення вища освіта стає менш доступною, а конкуренція за бюджетні місця у вишах зростає. Додатково ситуацію ускладнили законодавчі зміни, які надали учасникам війни проти України та їхнім дітям право на 10% бюджетних місць у закладах вищої освіти.

На думку української розвідки, адміністративний тиск має й військову мету. У СЗР стверджують, що навчання у коледжах суттєво звужує можливості для отримання відстрочки від служби в армії, що в перспективі спрощує мобілізацію молоді.

У відомстві вважають, що така політика дозволяє Кремлю одночасно забезпечувати військово-промисловий комплекс дешевою робочою силою та поповнювати особовий склад армії.