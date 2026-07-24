Повітряні сили: РФ вдарила по Київщині трьома балістичними ракетами

Російські війська 24 липня завдали удару по Київській області трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400. Сили ППО змогли перехопити одну з них, ще дві влучили у Бучанському районі.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За інформацією військових, близько 11:30 ворог випустив три балістичні ракети з північного напрямку. У результаті бойової роботи одна ракета була знищена, однак дві досягли цілей у Бучанському районі Київської області.
"Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим…", – ідеться у повідомленні.
Близько 11:45 російські війська також атакували Одеську область двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", запущеними з тимчасово окупованого Криму.
Завдяки активній протидії Сил оборони України ворожі ракети цілей не досягли.
Також у Повітряних силах повідомили, що протягом дня з 07:00 до 16:30 у повітряному просторі України зафіксували понад 90 ударних безпілотників, більше третини з яких були реактивними.
Станом на 16:30 силами ППО було збито 81 ворожий БпЛА.
- Росіяни вранці атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Станом на 14:52, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків.
- За попередньою інформацією, удар припав на територію приватного полігону, де відбувалися заходи. Пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється.
- За фактом російського удару по Київській області розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України. Крім розслідування воєнного злочину, розпочали провадження стосовно можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації і проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших наслідків (ч. 3 ст. 357 КК).