Повітряні сили: РФ вдарила по Київщині трьома балістичними ракетами

ППО збила одну ракету, дві влучили в Бучанському районі.

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Російські війська 24 липня завдали удару по Київській області трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400. Сили ППО змогли перехопити одну з них, ще дві влучили у Бучанському районі.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією військових, близько 11:30 ворог випустив три балістичні ракети з північного напрямку. У результаті бойової роботи одна ракета була знищена, однак дві досягли цілей у Бучанському районі Київської області.

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"Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим…", – ідеться у повідомленні.

Близько 11:45 російські війська також атакували Одеську область двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", запущеними з тимчасово окупованого Криму.

Завдяки активній протидії Сил оборони України ворожі ракети цілей не досягли.

Також у Повітряних силах повідомили, що протягом дня з 07:00 до 16:30 у повітряному просторі України зафіксували понад 90 ударних безпілотників, більше третини з яких були реактивними.

Станом на 16:30 силами ППО було збито 81 ворожий БпЛА.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Росіяни вранці атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Станом на 14:52, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків.

За попередньою інформацією, удар припав на територію приватного полігону, де відбувалися заходи. Пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється.