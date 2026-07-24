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Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 52 бої, найбільше – на Покровському напрямку

Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 52 бої, найбільше – на Покровському напрямку
український військовий, ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби ворог 52 рази атакував позиції Сил оборони. Досі бої тривають на кількох напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Нескучне, Сопич, Кореньок, Середина Буда, Товстодубове, Сопич, Іскрисківщина, Безсалівка; на Чернігівщині – Архипівка. 

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, завдав одну ракету, здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один обстріл - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці. 

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне. Одна атака досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля й Вільного. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Дорожнього, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Сергіївка. 

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На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дві ворожі атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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