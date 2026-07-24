Пперед застосуванням нових методів атак проти країн НАТО їх випробовували під час кібератак на Україну.

Російські хакери упродовж останнього року проводили масштабну кампанію кібершпигунства, спрямовану проти американських вчених-ядерників, підрядників оборонної промисловості та державних службовців. За даними західних розвідок, перед застосуванням нових методів атак проти країн НАТО їх випробовували під час кібератак на Україну.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідників у сфері кібербезпеки та попередження розвідувальних відомств США і їхніх союзників.

За інформацією американської компанії Proofpoint, яка спеціалізується на безпеці електронної пошти, хакери атакували поштові сервери, що використовуються на ядерних об'єктах та підприємствах оборонно-промислового комплексу США.

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За словами дослідника Proofpoint Грега Лесневича, особливий інтерес зловмисників викликали організації, які займаються технологіями ядерного синтезу.

"Хакери націлювалися на організації та користувачів, зацікавлених у ядерному синтезі. Ймовірно, це робилося, щоб дізнатися, яких успіхів досягли конкуренти Росії у цій галузі", – зазначив Лесневич.

У спільному попередженні розвідувальних служб США та понад десяти країн-союзників зазначається, що російські спецслужби спершу тестували свої методи злому під час кібератак проти України, а згодом використовували їх для атак на держави НАТО.

Хакери скористалися рідкісною вразливістю програмного забезпечення, яка дозволяла отримати доступ до електронної пошти жертви лише після відкриття листа – без переходу за посиланнями чи завантаження вкладень. Таким чином вони могли отримати доступ до приблизно трьох місяців листування.

Серед цілей кампанії були федеральні та місцеві органи влади США, правоохоронні структури, а також організації оборонного, освітнього та енергетичного секторів.

Як пояснив експерт компанії Palo Alto Networks Шеррод ДеГріппо, російські хакери, ймовірно, намагалися отримати стратегічну інформацію про військову логістику, оборонні дані та політичні рішення західних держав.

У західних розвідках наголошують, що Україна дедалі частіше стає не лише пріоритетною ціллю російських кібератак, а й своєрідним "полігоном" для випробування нових інструментів злому перед їхнім використанням проти інших країн.

Аналітики вважають, що російські хакерські угруповання й надалі намагатимуться атакувати системи електронної пошти західних організацій.