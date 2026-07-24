США використовуватимуть іранські активи для ремонту пошкоджених кораблів

Американські військові тринадцяту ніч поспіль били по Ірану. Тегеран повідомив про загибель чотирьох людей та поранення п'ятьох.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що використає іранські активи на території США для відшкодування “будь-яких збитків, завданих суднам, вантажам чи будь-чому, що з цим пов'язано”.

Про це повідомляє BBC.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав погрозу “вибухонебезпечним прецедентом”. Водночас Трамп її ввважає “справедливою та рівноправною”.

Американські військові також повідомили про завдання ударів по Ірану 13-ту ніч поспіль, а іранські державні ЗМІ пишуть про загибель чотирьох людей та поранення п'ятьох.

Тегеран повідомив, зокрема, про вибухи на ключових військових та комерційних об'єктах на півдні країни, включно з портовим містом Бандар-Аббас та островом Кешм.

Американські військові стверджують, що метою їхніх ударів є послаблення здатності Ірану загрожувати цивільному судноплавству в регіональних водах. Центральне командування США (Centcom) заявило, що цілями є "іранські військові командні центри, сховища безпілотників, мережі зв'язку, пункти прибережного спостереження та морські потужності".