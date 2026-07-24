США використовуватимуть іранські активи для ремонту пошкоджених кораблів

Президент США Дональд Трамп заявив, що використає іранські активи на території США для відшкодування “будь-яких збитків, завданих суднам, вантажам чи будь-чому, що з цим пов'язано”.
Про це повідомляє BBC.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав погрозу “вибухонебезпечним прецедентом”. Водночас Трамп її ввважає “справедливою та рівноправною”.
Американські військові також повідомили про завдання ударів по Ірану 13-ту ніч поспіль, а іранські державні ЗМІ пишуть про загибель чотирьох людей та поранення п'ятьох.
Тегеран повідомив, зокрема, про вибухи на ключових військових та комерційних об'єктах на півдні країни, включно з портовим містом Бандар-Аббас та островом Кешм.
Американські військові стверджують, що метою їхніх ударів є послаблення здатності Ірану загрожувати цивільному судноплавству в регіональних водах. Центральне командування США (Centcom) заявило, що цілями є "іранські військові командні центри, сховища безпілотників, мережі зв'язку, пункти прибережного спостереження та морські потужності".
- Учора стало відомо, що хусити вперше атакували нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі.
- Трамп заявив, що блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки, яка веде з Аравійського моря Індійського океану до Червоного моря, призведе до того, що Америка "з ними розбереться".
- Все більше занепокоєння щодо зростання загроз світовому судноплавству спричинило різке зростання цін на нафту.