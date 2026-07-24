Хакери РФ протягом року атакували ядерних науковців США і оборонних підрядників

Зокрема атакували електронні скриньки, і спочатку "тренувалися" на користувачах із України.

Група російських хакерів протягом останнього року здійснювала кібершпигунську кампанію, спрямовану проти ядерних науковців, оборонних підрядників і державних службовців США.

Як пише CNN, про це йдеться у дослідженні приватних експертів із кібербезпеки та спільному попередженні розвідувальних служб, оприлюдненому в четвер.

Вибір цілей свідчить про зацікавленість Росії технологіями ядерного синтезу та розвідувальними даними, які можуть допомогти Кремлю у війні проти України.

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Американська компанія Proofpoint, що спеціалізується на захисті електронної пошти та розслідувала частину цієї діяльності, повідомила, що хакери атакували поштові сервери, які використовуються об'єктами ядерної інфраструктури та підприємствами оборонно-промислового комплексу США. Зловмисники цілеспрямовано атакували організації та користувачів, пов'язаних із дослідженнями у сфері ядерного синтезу і, ймовірно, вони хотіли з'ясувати, яких досягнень у цій сфері досягли конкуренти Росії.

У спільному попередженні спецслужб США та більш ніж десятка їхніх союзників зазначається, що російська шпигунська кампанія триває. За даними розвідки, російські хакери спершу випробовували свої методи злому на українських цілях, а вже потім застосовували їх проти країн НАТО.

Якщо з'являться нові постраждалі, попередження має допомогти США та їхнім союзникам оцінити масштаби компрометації та визначити, які саме розвідувальні дані вдалося отримати російським операторам.

Хакери використовували рідкісний програмний експлойт, який не потребує від жертви натискання на шкідливі посилання. Достатньо лише відкрити електронний лист у вразливій поштовій системі. Цей інструмент дозволяє викрасти три місяці листування користувача, а також повний каталог електронних адрес організації.

За даними США та їхніх союзників, кібератаки були спрямовані також проти федеральних і місцевих органів влади, правоохоронних структур, а також оборонного, освітнього та енергетичного секторів, хоча конкретні установи не називаються.

Детальний характер оприлюдженого попередження, яке містить інформацію, що раніше не публікували навіть компанії з кібербезпеки, свідчить про те, що американські та союзницькі спецслужби мають значний обсяг розвідувальних даних щодо діяльності цього російського шпигунського угруповання.

Правоохоронні органи також ведуть розслідування щодо учасників групи.

У листопаді влада Таїланду затримала одного з підозрюваних, громадянина Росії віком близько 30 років. Його екстрадували до США, і минулого місяця він уперше постав перед федеральним судом у Бостоні.

Помічник директора кіберпідрозділу ФБР Бретт Лезерман повідомив CNN, що після початкового затишшя, яке настало після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, протягом останнього року спостерігається помітне зростання кількості російських кібератак, спрямованих проти США.