Зокрема в Криму активний туристичний сезон не виправдав очікувань через "санкційну політику" України.

В РФ стрімко падає туристичний ринок. Росіяни скорочують тривалість відпусток, обирають бюджетні варіанти та відмовляються від послуг туристичних агентств. Від початку року в Росії припинили діяльність близько 2,7 тис. туристичних компаній.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Значний тиск на туроператорів чинять і внутрішні проблеми: зростання операційних витрат, труднощі з авіасполученням, перебої в роботі аеропортів та паливна криза. За даними сервісів бронювання, попит на пакетні тури в Росії за рік скоротився на 22–31%.

Внутрішній туризм також потерпає збитки. Продажі місць у готелях на території Росії скоротилися на 12–15% порівняно з минулим роком. Активного туристичного сезону на тимчасово окупованих територіях України в Криму також не виправдав очікувань.

"кремль змушений виділити 4,3 млрд рублів як дотацій та компенсацій працівникам 4,6 тис. підприємств півострова через «санкційну політику» України. Для більшості місцевих баз відпочинку туристичний сезон фактично завершився, так і не розпочавшись", - зазначили в розвідці.