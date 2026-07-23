​Німецька розвідка попередила про загрозу з боку Росії для керівників західних оборонних компаній, які допомагають Україні

"Не можна виключати навіть цілеспрямованих нападів на окремих людей".

Розвідка Німеччини (BfV) оцінює як високу загрозу російського шпигунства і диверсій проти оборонних підприємств, особливо тих, які співпрацюють з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на оприлюднене попередження BfV для німецької економіки.

Служба не виключає також нападів на окремих працівників, передусім - керівників компаній.

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"Загроза для підприємств сфери безпеки й оборони в Німеччині, особливо тих, які співпрацюють з Україною, залишається високою. Існує підвищена ймовірність того, що відповідні компанії стануть об'єктами розвідувальних і диверсійних дій російських державних структур або осіб, які діють за їхнім дорученням", - йдеться у повідомленні.

У BfV додали, що залежно від подальшого перебігу війни не можна виключати навіть цілеспрямованих нападів на окремих людей, насамперед - представників керівної ланки.

Контррозвідка нагадала, що у квітні 2026 року в медіа поширювався список російського Міністерства оборони з назвами 21 європейської компанії, яких Москва звинуватила у причетності до виробництва та постачання безпілотників для України. До нього увійшли три підприємства, розташовані в Німеччині. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв після цього назвав ці компанії "потенційними цілями" для російських військ.

За оцінкою BfV, оприлюднення списку могло бути передусім реакцією на домовленість канцлера Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського поглибити безпекову співпрацю між країнами.

У документі також наведено випадки ймовірної діяльності російських спецслужб у Німеччині. Зокрема, федеральна прокуратура у березні та квітні затримала кількох осіб за підозрою в агентурній діяльності. Одного з підозрюваних обвинувачують у передаванні російській спецслужбі інформації про військову підтримку України з боку Німеччини та про підприємства, які розробляють безпілотники й роботизовані системи. За даними слідства, він також повідомляв про можливі об'єкти для диверсій у Німеччині та пропонував залучити інших осіб до шпигунської і диверсійної діяльності.

Ще двох підозрюваних звинувачують у стеженні за людиною, компанія якої постачає з Німеччини в Україну дрони та комплектуючі до них. BfV вважає, що це могло бути підготовкою до подальших операцій проти цієї особи.

Окрему небезпеку контррозвідка вбачає для військової логістики, яка забезпечує постачання допомоги Україні. BfV називає військові об'єкти та логістичні маршрути до України пріоритетними цілями російського шпигунства і диверсій.

Серед інших загроз для оборонних компаній BfV називає кібератаки, фішинг через месенджери, збір і продаж геолокаційних даних працівників, спроби обходу санкцій для постачання продукції російській оборонній промисловості, а також напади з боку пропалестинських і лівоекстремістських угруповань.

BfV порекомендувало підприємствам посилити фізичну, інформаційну та кібербезпеку, регулярно проводити навчання для персоналу, обмежувати публікацію даних про об'єкти, технології та працівників, використовувати сегментацію комп'ютерних мереж і проводити тести на проникнення.

Працівників оборонних компаній закликають не розкривати в соціальних мережах конкретні місця роботи, завдання та проєкти, не користуватися приватними месенджерами для службової інформації, а також повідомляти про підозрілі спостереження, пошкодження огорож, польоти дронів і можливі спроби розвідки.