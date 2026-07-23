Зеленський провів зустріч із відомим українським письменником-військовим Ілларіоном Павлюком

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем і відомим українським письменником Ілларіоном Павлюком.
За словами глави держави, говорили про подальшу технологізацію української оборони, перспективи розвитку оборонних технологій.
«Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху», - додав Зеленський.
- У 2023-му Павлюк завершив працювати в Головному управлінні розвідки і очолив управління преси та інформації Міністерства оборони України.