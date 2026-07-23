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Зеленський провів зустріч із відомим українським письменником-військовим Ілларіоном Павлюком

Говорили про розвиток оборонних технологій.

Зеленський провів зустріч із відомим українським письменником-військовим Ілларіоном Павлюком
Володимир Зеленський та Ілларіон Павлюк
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовослужбовцем і відомим українським письменником Ілларіоном Павлюком.

За словами глави держави, говорили про подальшу технологізацію української оборони, перспективи розвитку оборонних технологій. 

«Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху», - додав Зеленський.

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