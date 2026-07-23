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Від початку доби росіяни 53 рази атакували позиції Сил оборони. Також тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Яструбщина, Товстодубове, Бувалине, Уланове та Безсалівка.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснили 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська, Хатнього, Юрченкового, Вільчі, Лиману та Стариці, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману й Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти 14 разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили три атаки противника в районах Привільного, Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 17 спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Мирного й Удачного.

На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Калинівського та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Щербаків і Степового.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.