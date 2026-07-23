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За місяць поліція вилучила на Рівненщині 52 кг незаконного видобутого бурштину

У червні правоохоронці провели у регіоні 47 санкціонованих і невідкладних обшуків.

За місяць поліція вилучила на Рівненщині 52 кг незаконного видобутого бурштину

Національна поліція проводить масштабні заходи проти незаконного видобутку бурштину у Рівненській області.

Упродовж минулого тижня правоохоронці вилучили ще 130 одиниць обладнання 29 мотопомп, 86 пожежних рукавів, труби, шрабери та інше знаряддя на місцях незаконного видобутку корисних копалин. 

У червні поліцейські провели 47 санкціонованих і невідкладних обшуків, де вилучили десятки мотопомп кустарного виробництва, обладнання для обробки каміння, понад 52 кілограми бурштину.

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Незаконний намив бурштину відбувається під виглядом геологічного вивчення надр. Для цього ділки використовують спеціальні дозволи на користування надрами, а фактичний видобуток здійснюється із застосуванням мотопомп та технологій гідророзмиву ґрунту, які завдають відчутної шкоди довкіллю.

Поліцейські вилучили знаряддя для видобутку каміння, відібрали зразки з насипів піску, утворених у результаті видобутку корисних копалин та зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

На початку липня в області викрили підпільний цех з обробки бурштину: під час обшуку вилучено каміння на понад мільйон гривень. Злочинну діяльність розпочали ще в листопаді 2025 року. Щомісяця фігуранти заробляли орієнтовно 40 тисяч доларів. 

Злочинну групу викрили у квітні цього року. Під час слідчих дій працівники поліції вилучили понад 80 кг "сонячного" каміння. Його вартість становить понад 1,6 млн грн.

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