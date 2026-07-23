На Полтавщині левиця поранила 5-річного хлопчика

У Полтавській області левиця поранила 5-річного хлопчика. Це сталось в одному з центрів реабілітації диких тварин, повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

В центр на екскурсію приїхали жителі Охтирки Сумської області разом з двома дітьми. Ветеринарний лікар установи дозволив сім’ї підійти до вольєра з тиграми та погодувати хижаків.

Під час того, як відвідувачі годували тигрів, левиця, яка була у сусідньому вольєрі, просунула лапу через металеве огородження. Тварина схопила за ногу 5-річного хлопчика. Тяжкість ушкоджень зараз встановлюється, дитина перебуває в лікарні, її прооперували.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ст. 128, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.