Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСуспільствоПодії

На Полтавщині левиця поранила 5-річного хлопчика

Дитину доправили до лікарні та прооперували.

На Полтавщині левиця поранила 5-річного хлопчика
Тварина просунула лапу через огородження
Фото: Полтавська обласна прокуратура

У Полтавській області левиця поранила 5-річного хлопчика. Це сталось в одному з центрів реабілітації диких тварин, повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

В центр на екскурсію приїхали жителі Охтирки Сумської області разом з двома дітьми. Ветеринарний лікар установи дозволив сім’ї підійти до вольєра з тиграми та погодувати хижаків.

Під час того, як відвідувачі годували тигрів, левиця, яка була у сусідньому вольєрі, просунула лапу через металеве огородження. Тварина схопила за ногу 5-річного хлопчика. Тяжкість ушкоджень зараз встановлюється, дитина перебуває в лікарні, її прооперували.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ст. 128, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. 

Центр, де поранили хлопчика
Фото: Полтавська обласна прокуратура
Центр, де поранили хлопчика

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies