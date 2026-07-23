Головне за ніч та ранок четверга, 23 липня: удар по Павлограду, понад 260 боєзіткнень, 28 ліквідованих ворожих танків

Нічна повітряна атака , 261 бойове зіткнення, бої на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атаки на Одесу, військовий бюджет США.

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Російська армія вранці 23 липня вдарила по Павлограду. На місці удару спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, загинули не менше трьох людей, ще 19 поранені. Серед поранених – дитина двох років.

Пошкоджено підприємство харчової промисловості, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Удари керованими авіабомбами по Павлограду росіяни розпочали цього тижня. Збити КАБ в реальних умовах фактично можливо. Єдиний метод боротьби з ними – це збити авіацію, з якої запускають бомби.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 261 бій.

42 зіткнення відбулися на Покровському напрямку.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

Сили оборони уразили шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1460 окупантів і 28 (!) танків ворога. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 434 690 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Російська армія майже всю ніч атакувала Одесу. Є пошкодження інфраструктури, декількох авто, офісного приміщення та скління у приватних будинках.

За інформацією голови міської військової адміністрації Сергія Лисака, минулося без поранених. Він закликав містян реагувати на загрози.

Російські атаки на Одесу і область стали щоденними. Вчора ворог бив по Одесі двічі: вранці та вдень. Загинула людина, двоє дістали поранень.

У ніч на 23 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», п'ятьма авіаракетами Х-59/69 з території Криму і 168 ударними БпЛА й імітаторами. Дронами била з російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та з окупованої території.

Зафіксовано влучання балістичної і трьох керованих авіаракет, семи ударних дронів на дев'яти локаціях, падіння уламків – на чотирьох, повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по Новому Коротичу 19 липня. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таким чином цей російський удар убив вже п'ятьох українців.

19 липня Росія атакувала в Новому Коротичі поштовий термінал. Загинули чоловіки 24, 25, 45 і 62 років, постраждали 20 людей.

Євросоюз завершив погодження 21-го пакету санкцій проти РФ за її неспровоковану агресії проти України 23 липня. Це підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X.

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«Я вітаю ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії», – написала фон дер Ляєн.

Детальніше про нові обмеження – в новині.

За інформацією Суспільного, Президент України Володимир Зеленський планує дипломатичний візит до Сполучених Штатів, який включатиме участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом, а також двосторонню зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Глава української держави отримав запрошення на похорон республіканського законотворця, який раптово помер 11 липня, щойно повернувшись з поїздки до України.

До США Зеленський має вирушити до кінця липня. В Офісі Президента також готують варіант на випадок зміни планів: очільник української делегації на заходах пам'яті Грема в такому разі поки невідомий, розглядаються кілька кандидатур.

Американські конгресмени у середу підтримали Дозвільний акт щодо національної оборони - документ, який визначає обсяг фінансування військових потреб США у 2027 фіскальному році на рівні понад 1,15 трильйона доларів.

Як пише The Guardian, документ отримав підтримку 216 членів Палати представників, 212 проголосували проти. Демократи вирішили не підтримувати законопроєкт через війну проти Ірану, але шестеро з них порушили партійну дисципліну. Серед республіканців не погодилися з військовим бюджетом семеро конгресменів.

Важливим стало відхилення правки республіканця Елі Крейна, який хотів заборонити будь-яку воєнну допомогу Україні. 350 конгресменів висловилися проти такого обмеження, тож до фінального тексту документа воно не потрапило.

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