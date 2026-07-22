Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 433 230 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб
- танків – 12 163 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 982 (+4)
- артилерійських систем – 46 492 (+57)
- РСЗВ – 1 958 (+3)
- засоби ППО – 1 513 (+0)
- літаків – 438 (+0)
- гелікоптерів – 354 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610)
- крилаті ракети – 4 933 (+0)
- кораблі / катери – 34 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 123 702 (+355)
- спеціальна техніка – 4 450 (+9).
Дані уточнюються.