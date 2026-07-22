Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 433 230 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 433 230 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб

танків – 12 163 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 982 (+4)

артилерійських систем – 46 492 (+57)

РСЗВ – 1 958 (+3)

засоби ППО – 1 513 (+0)

літаків – 438 (+0)

гелікоптерів – 354 (+0)

наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610)

крилаті ракети – 4 933 (+0)

кораблі / катери – 34 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 123 702 (+355)

спеціальна техніка – 4 450 (+9).

Дані уточнюються.