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Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 433 230 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1330 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 433 230 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.26 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб 
  • танків – 12 163 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 982 (+4) 
  • артилерійських систем – 46 492 (+57)
  • РСЗВ – 1 958 (+3) 
  • засоби ППО – 1 513 (+0) 
  • літаків – 438 (+0)
  • гелікоптерів – 354 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 421 900 (+1 610)
  • крилаті ракети – 4 933 (+0)
  • кораблі / катери – 34 (+0)
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 123 702 (+355)
  • спеціальна техніка – 4 450 (+9). 

Дані уточнюються. 

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