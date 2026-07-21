На Полтавщині викрили масштабну схему незаконної лісозаготівлі

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На Полтавщині викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

За даними слідства, учасники схеми обирали ділянки для незаконної порубки на території Шишацької громади, заготовляли деревину, перевозили її на територію власного підприємства для зберігання.

Двом фігурантам, віком 27 та 52 роки, вже повідомили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.