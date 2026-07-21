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Лубінець: Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ і знищила допомогу для дітей на $3,9 млн

Серед втраченого — генератори, питна вода, гігієнічні набори й інші критично важливі запаси.

Лубінець: Росія вдарила по складу ЮНІСЕФ і знищила допомогу для дітей на $3,9 млн
пошкоджений склад ЮНІСЕФ
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

Російські війська завдали удару по складу ЮНІСЕФ, де зберігали гуманітарну допомогу для українських дітей та родин, які постраждали від війни. 

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Унаслідок атаки знищили понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів загальною вартістю майже 3,9 мільйона доларів. Серед втраченого — генератори, питна вода, гігієнічні набори й інші критично важливі запаси.

«Напади на гуманітарні об'єкти та працівників гуманітарних місій є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Коли під удар потрапляють ті, хто доставляє допомогу дітям і цивільним, Росія атакує не лише інфраструктуру, а й саму можливість рятувати життя. За кожен такий злочин держава-агресор має понести відповідальність», - заявив омбудсман.

Також Лубінець навів дані ЮНІСЕФ щодо постраждалих дітей. Лише минулого тижня через дії Росії загинули двоє українських дітей, а ще щонайменше 50 отримали поранення. У червні 7 дітей загинули, а 116 зазнали поранень.

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