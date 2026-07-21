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​Житель Запоріжжя отримав 15 років тюрми за підготовку вибухівки для терактів у Запоріжжі

Він купував у магазинах необхідні хімічні речовини, будівельні матеріали, а також гайки і болти для збору бомб.

​Житель Запоріжжя отримав 15 років тюрми за підготовку вибухівки для терактів у Запоріжжі
вибухівка, фото ілюстративне
Фото: Львівська облпрокуратура

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили зрадника, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі. 

Співробітники СБУ затримали зловмисника у березні 2025 року, повідомила спецслужба.

Як з'ясували слідчі, засуджений — житель Запоріжжя із наркотичною залежністю. Ворожі спецслужби вербували його через telegram-канали, де той шукав легкого заробітку. За вказівкою кураторів агент купував у магазинах необхідні хімічні речовини, будівельні матеріали, а також гайки і болти для збору бомб у домашніх умовах.

Готову вибухівку зрадник повинен був залишати у схованках на території Запоріжжя та в передмісті, а координати закладок передавати російській розвідці. Крім того, куратор залучав його до інформаційно-підривної діяльності — чоловік розклеював у місті провокаційні листівки для дестабілізації ситуації в регіоні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили каністри з хімікатами, додаткові елементи ураження та мобільні телефони з доказами контактів із ворожою стороною.

На основі зібраних СБУ матеріалів суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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