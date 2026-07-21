FT: Зеленський пропонував Федорову посаду в РНБО, але той згоден лише на міністра оборони

Президент зустрічався з ексміністром приблизно шість годин протягом вихідних і спілкувався майже щодня з моменту його звільнення.

Минулими вихідними президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову кілька альтернативних посад, проте той готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

Про це пише Financial Times.

За словами джерел видання, президент пропонував Федорову керівну посаду в Раді національної безпеки і оборони "з прямим доступом до президента та мандатом нагляду за оборонними інноваціями та військовою реформою".

Реклама

Федоров мав би контролювати програми оборонних технологій та зусилля щодо масштабування виробництва далекобійної зброї. FT пише, що це дозволило би йому продовжувати просувати реформи поза межами Міністерства оборони та військового командування. Він також мав би працювати над залученням іноземних інвестицій в оборонну промисловість.

Зазначається, що Зеленський зустрічався з Федоровим приблизно шість годин протягом вихідних і спілкувався з ним майже щодня з моменту його звільнення.

"Зараз у нього багато важелів впливу... Він хоче одного: бути відновленим [на посаді міністра оборони]. І він знає, що більшість суспільства на його боці", - зазначив один із співрозмовників, знайомий із ситуацією.

Контекст

12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Того ж дня джерела LB.ua повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися.

Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника МВС Ігоря Клименка, але той згодом відмовився. Пізніше стало відомо, що Зеленський також запропонував Клименку стати секретарем РНБО.

У вівторок Рада проголосувала за відставку уряду. За результатами зустрічі з президентом Федоров підтвердив, що покидає посаду голови МО. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав причиною конфлікт Федорова з армією.

Після цього кілька днів поспіль у Києві та інших містах тривали мітинги з вимогою повернути Федорова. Також мітингувальники вимагали змінити головкома ЗСУ.

19 липня Зеленський сказав, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами. Учора він уже поговорив з командувачем ДШВ Олегом Апостолом і командувачем Об'єднаних Сил Михайлом Драпатим. Днем раніше президент провів розмову з головкомом Олександром Сирським і Федоровим. Він анонсував рішення стосовно армії.

20 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавні протести щодо кадрових змін і запевнив, що "позицію суспільства почуто".