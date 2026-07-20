Буданов про майбутні кадрові зміни: "Позицію суспільства почуто"

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавні протести щодо кадрових змін у владі та силових структурах і запевнив, що "позицію суспільства почуто".

Про це він написав у фейсбуці.

"Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто", - зазначив Буданов.

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Він наголосив, що ситуація "вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави" і закликав суспільство зберігати спокій.

"Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці. Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою", - написав Буданов.

"Робота йде. Результати будуть", - додав він.

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Раніше, коментуючи протести, Буданов сказав, що право українців ставити складні питання владі та вимагати відповідей є ознакою здорового суспільства та усвідомленої громадянської позиції.

Контекст

12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися.

Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника МВС Ігоря Клименка.

У вівторок Рада проголосувала за відставку уряду. За результатами зустрічі з президентом Федоров підтвердив, що покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав причиною конфлікт Федорова з армією.

Після цього чотири дні поспіль у Києві та інших містах тривали мітинги з вимогою повернути Федорова. Також мітингувальники вимагали змінити головкома ЗСУ.

19 липня Зеленський сказав, що завтра відбудуться ключові розмови з командирами та командувачами. Учора він уже поговорив з командувачем ДШВ Олегом Апостолом і командувачем Об'єднаних Сил Михайлом Драпатим.

Днем раніше президент провів розмову з головкомом Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Федоровим. Він анонсував рішення стосовно армії.