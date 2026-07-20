Загалом на фронті зафіксовано 70 боєзіткнень з початку доби 20 липня.

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Від початку доби ворог 70 разів атакував позиції Сил оборони. Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Пустогород, Кореньок, Яструбщина, Волфине, Гірки та Студенок.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Водночас окупанти здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові дії загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу противника просунутися вперед у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману та Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано два штурми окупантів у районах Юрківки та Васютинського, один бій триває дотепер.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано двадцять дві спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Мирного, Сергіївки, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

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На Гуляйпільському напрямку противник дев'ять разів атакував у районах Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Білогір'я.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.