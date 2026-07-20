Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: найбільше боїв з початку доби відбулося на Покровському та Слов'янському напрямках

Загалом на фронті зафіксовано 70 боєзіткнень з початку доби 20 липня.

Генштаб: найбільше боїв з початку доби відбулося на Покровському та Слов'янському напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби ворог 70 разів атакував позиції Сил оборони. Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Пустогород, Кореньок, Яструбщина, Волфине, Гірки та Студенок.

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. Водночас окупанти здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові дії загарбників у районах Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу противника просунутися вперед у районі Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману та Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано два штурми окупантів у районах Юрківки та Васютинського, один бій триває дотепер.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано двадцять дві спроби окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Торецького, Софіївки, Кучерового Яру, Білицького, Мирного, Сергіївки, Удачного, Новопідгородного та Новопавлівки, три боєзіткнення тривають.

Реклама

На Гуляйпільському напрямку противник дев'ять разів атакував у районах Верхньої Терси, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Гіркого, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Білогір'я.

На Олександрівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies