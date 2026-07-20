Очільник МЗС подякував Святому Престолу за солідарність з українським народом та гуманітарні зусилля.

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Очільник МЗС Андрій Сибіга і Секретар Святого Престолу Пол Річард Галахер у Києві

Очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся з Секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архієпископом Полом Річардом Галахером.

“Під час його візиту Київ зазнав чергової масованої російської ракетно-дронової атаки. Жоден брифінг не здатен передати реальність цієї війни краще, ніж можливість побачити її на власні очі”, – зазначили у МЗС.

Сибіга подякував Святому Престолу за солідарність з українським народом та гуманітарні зусилля.

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“Я наголосив, що одним із наших найвищих гуманітарних пріоритетів залишається забезпечення повернення всіх українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб і кожної депортованої української дитини", – зазначив міністр.

Очільник МЗС Андрій Сибіга і Секретар Святого Престолу Пол Річард Галахер у Києві

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або зруйновано близько 740 релігійних об’єктів різних віросповідань і конфесій, зокрема православні храми, католицькі церкви, протестантські молитовні будинки, мечеті, синагоги та інші релігійні споруди.

Сибіга також наголосив на нагальній необхідності захисту релігійної та культурної спадщини України, особливо після нещодавнього російського удару по Києво-Печерській лаврі, та закликав до подальшої міжнародної підтримки цих зусиль.