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«Скеля» про потрапляння в полон її бійців у Костянтинівці: «Окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини»

У соцмережах публікували відео з військовими, які тримали прапор України з портретами президента і головкома. Після цього Росія заявила, що взяла цих військових у полон. 

«Скеля» про потрапляння в полон її бійців у Костянтинівці: «Окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини»
Скриншот з відео бійців
Фото: УП

Полк «Скеля» заявив, що знає про поширення російськими ресурсами інформації про полон двох військових у Костянтинівці, відео з якими раніше оприлюднили в соцмережах. Ці бійці стояли з прапорами України, на яких були портрети президента і головкома. 

В дописі «Скелі» повідомили, що встановлюють всі обставини події. Деталі операції в місті не розкриватимуть.

«Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою. Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому», – заявили вони. 

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245-ий полк додав, що під час тих самих боїв його військові захопили в полон двох окупантів.

«Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку», – вважають у «Скелі».

Контекст

В суботу полк опублікував відео, яке підписав як зачистку міста. 

Згодом у соцмережах опублікували інше відео з військовими, що тримали прапори. Воно було знято в приміщенні. Військові в ролику повідомляли про зачистку будинку культури в Костянтинівці. 

Після цього росіяни опублікували нове відео з українськими бійцями, що тримали прапор, і заявили, що взяли їх у полон.

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