Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цілях у Московському регіоні та кораблях у Чорному морі.
Про це він написав у телеграмі.
«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів», – йдеться у його повідомленні.
Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.
«Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію», м зазначив глава держави.
- Російську столицю вночі 20 липня атакували сотні дронів. Мер Сєргєй Собянін скаржився на понад 400 БпЛА.
- Про ураження мер Москви нічого не сказав, але в соцмережах публікували численні відео з наслідками ударів. Наприклад, в області зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними, йшлося про нафтобазу в Подольську, склад в індустріальному комплексі «Южные врата» в Домодедово, там же – дрон влучив у будинок.