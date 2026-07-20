Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цілях у Московському регіоні та кораблях у Чорному морі.

Про це він написав у телеграмі.

«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів», – йдеться у його повідомленні.

Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.

«Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію», м зазначив глава держави.