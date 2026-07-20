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Зеленський підтвердив удари по цілях у Московському регіоні та кораблях у Чорному морі

Президент подякував Силам безпілотних систем, розвідці, ракетним військам і артилерії, Силам спеціальних операцій.

Зеленський підтвердив удари по цілях у Московському регіоні та кораблях у Чорному морі
Наслідки ударів по Московщині
Фото: Astra

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по цілях у Московському регіоні та кораблях у Чорному морі. 

Про це він написав у телеграмі. 

«Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів», – йдеться у його повідомленні. 

Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі. 

«Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію», м зазначив глава держави. 

  • Російську столицю вночі 20 липня атакували сотні дронів. Мер Сєргєй Собянін скаржився на понад 400 БпЛА.
  • Про ураження мер Москви нічого не сказав, але в соцмережах публікували численні відео з наслідками ударів. Наприклад, в області зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння. За попередніми даними, йшлося про нафтобазу в Подольську, склад в індустріальному комплексі «Южные врата» в Домодедово, там же – дрон влучив у будинок.
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