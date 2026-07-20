Вранці росіяни дронами атакували Полтавщину (оновлено)

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Сьогодні вранці, 20 липня, у Полтавській області російський дрон впав на території підприємства. Була пожежа, але люди цілі.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

«Сьогодні зранку ворожий БпЛА впав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», – написав він.

Оновлення. Пізніше Дяківнич розповів, що у області знову працювала ППО.

Він спочатку написав, що уламки ворожого БпЛА впали на відкритій території, а потім уточнив, що вони пошкодили дах однієї з будівель у Полтавському районі. Також пошкоджено лінію електропередач. Знеструмлено прилеглі домоволодіння. Обстеження триває.

Про потерпілих інформації не надходило.