ЦПД: у російських регіонах закрили майже половину АЗС

Водночас у Москві працюють 85% заправок, а черги є мінімальними.

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Зафіксовано випадки смертей літніх людей у чергах за бензином.

У Росії на тлі паливної кризи Москва та Санкт-Петербург переведені в режим пріоритетного постачання.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наразі у Москві працюють 85% заправок, а черги є мінімальними.

Водночас у регіонах ситуація катастрофічна: змушені були закритися до 50% АЗС, а паливо відпускають за QR-кодами або у парні/непарні дні.

“Російська влада включилася у “голодні ігри” за бензин. Поки жителі регіонів рф стоять у кілометрових чергах на АЗС, кремлівська верхівка вирішила забрати паливо у провінції, щоб штучно утримати благополучну картинку в москві”, – зазначили у ЦПД.

Ціна цієї “стабільності” для столиці – реальні смерті в регіонах. У Пермському краї та Карелії зафіксовано випадки смертей літніх людей у чергах за бензином.