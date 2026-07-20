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ЦПД: у російських регіонах закрили майже половину АЗС

Водночас у Москві працюють 85% заправок, а черги є мінімальними.

ЦПД: у російських регіонах закрили майже половину АЗС
Зафіксовано випадки смертей літніх людей у чергах за бензином.
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії на тлі паливної кризи Москва та Санкт-Петербург переведені в режим пріоритетного постачання. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наразі у Москві працюють 85% заправок, а черги є мінімальними. 

Водночас у регіонах ситуація катастрофічна: змушені були закритися до 50% АЗС, а паливо відпускають за QR-кодами або у парні/непарні дні.

“Російська влада включилася у “голодні ігри” за бензин. Поки жителі регіонів рф стоять у кілометрових чергах на АЗС, кремлівська верхівка вирішила забрати паливо у провінції, щоб штучно утримати благополучну картинку в москві”, – зазначили у ЦПД.

Ціна цієї “стабільності” для столиці – реальні смерті в регіонах. У Пермському краї та Карелії зафіксовано випадки смертей літніх людей у чергах за бензином. 

  • Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що у Росії продовжує загострюватися паливна криза. На цьому тлі уряд РФ заборонив публікувати оперативні дані про зростання цін на бензин і дизельне пальне з розбивкою за регіонами та марками пального.
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