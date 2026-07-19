FT: Підтримка нових санкцій проти Росії в ЄС слабшає через позицію окремих країн

Оскільки санкції ухвалюють лише одностайно, незгода навіть однієї держави може заблокувати рішення.

У Європейському Союзі дедалі менше країн готові підтримувати нові санкції проти Росії, оскільки вони можуть зашкодити їхнім національним компаніям.

Про це пише Financial Times із посиланням на кількох європейських дипломатів, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників, посли країн ЄС чотири дні намагалися узгодити новий пакет санкцій, однак не змогли досягти компромісу. Оскільки санкції ухвалюють лише одностайно, незгода навіть однієї держави може заблокувати рішення.

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Як пише видання, Греція виступає проти пакета, якщо їй не дозволять і надалі перевозити російський скраплений природний газ до третіх країн. Афіни заявляють, що нові санкції не повинні завдавати більшої шкоди економікам країн ЄС, ніж Росії.

За даними джерел FT, Німеччина і Португалія хочуть виключити зі списку санкцій заборону на імпорт російської риби, щоб захистити власну рибопереробну галузь.

Водночас Франція та Італія виступають за помʼякшення обмежень на видачу віз російським військовим, а Австрія знову порушила питання про розморожування приблизно €2 млрд російських активів, щоб компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank.

Європейські компанії, зокрема данська пивоварна група Carlsberg та фінська енергетична група Fortum, зазнали мільярдних збитків внаслідок введення санкцій. Країни, компанії яких зазнали таких наслідків, дедалі більше роздратовані тим, що, на їхню думку, союзники захищають свої корпоративні інтереси або вимагають від них солідарності.

Затримка з ухваленням 21-го пакета санкцій та спроби пом'якшити його заходи відбуваються на тлі активізації українських ударів по військових і промислових об'єктах у глибині території Росії, зокрема по Москві та ключових нафтопереробних підприємствах. Західні посадовці розраховують, що збереження єдності союзників України змусить Кремль сісти за стіл переговорів.

Втім дипломати визнають, що небажання частини держав-членів ЄС підтримувати жорсткіші санкції значною мірою залежить від того, наскільки вони сприймають Росію як безпосередню загрозу своїй безпеці.