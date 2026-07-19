Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
ГоловнаСвіт

Помер лідер опозиційної Партії реформ Сінгапуру

У липні 2024 року Кеннет Джеяретнам повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Помер лідер опозиційної Партії реформ Сінгапуру
Кеннет Джеяретнам очолював Партію реформ
Фото: ST FILE

У віці 67 років помер лідер опозиційної Партії реформ Сінгапуру Кеннет Джеяретнам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Він помер уві сні в оточенні родини, повідомила його дружина, не надаючи додаткових подробиць щодо причини смерті.

Реклама

Кеннет – син покійного Джошуа Бенджаміна Джеяретнама, першого опозиційного політика, який у 1981 році виборов мандат у правлячої партії “Народна дія”. Джеяретнам-старший помер у 2008 році, а наступного року Партію реформ очолив його син.

Він балотувався на загальних виборах у 2011, 2015 та 2020 роках, а також брав участь у додаткових виборах у 2013 році, однак місця у парламенті отримати не зміг.

У липні 2024 року Джеяретнам заявив, що перебуває у Великій Британії та має серйозні проблеми зі здоров'ям: тромбоз глибоких вен та двосторонню легеневу емболію. Він заявляв, що хвороби заважали йому здійснювати далекі перельоти. Відтак чоловік не зміг повернутися до Сінгапуру, де йому загрожував допит з боку влади щодо публікацій у соціальних мережах.

У квітні 2025 року Джеяретнам заявив, що не може брати участь у виборах за порадою лікарів через проблеми зі здоров'ям.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies