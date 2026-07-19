У липні 2024 року Кеннет Джеяретнам повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям.

У віці 67 років помер лідер опозиційної Партії реформ Сінгапуру Кеннет Джеяретнам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Він помер уві сні в оточенні родини, повідомила його дружина, не надаючи додаткових подробиць щодо причини смерті.

Реклама

Кеннет – син покійного Джошуа Бенджаміна Джеяретнама, першого опозиційного політика, який у 1981 році виборов мандат у правлячої партії “Народна дія”. Джеяретнам-старший помер у 2008 році, а наступного року Партію реформ очолив його син.

Він балотувався на загальних виборах у 2011, 2015 та 2020 роках, а також брав участь у додаткових виборах у 2013 році, однак місця у парламенті отримати не зміг.

У липні 2024 року Джеяретнам заявив, що перебуває у Великій Британії та має серйозні проблеми зі здоров'ям: тромбоз глибоких вен та двосторонню легеневу емболію. Він заявляв, що хвороби заважали йому здійснювати далекі перельоти. Відтак чоловік не зміг повернутися до Сінгапуру, де йому загрожував допит з боку влади щодо публікацій у соціальних мережах.

У квітні 2025 року Джеяретнам заявив, що не може брати участь у виборах за порадою лікарів через проблеми зі здоров'ям.