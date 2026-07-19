Кубинський дисидент Отеро Алькантара виїхав у вигнання до США

Його заарештували у 2021 році під час найбільших антиурядових протестів на Кубі за останні десятиліття.

Один із найвідоміших кубинських дисидентів виїхав у вигнання до США після звільнення з кубинської в'язниці, де він відбув п'ятирічний термін ув'язнення.

Про це повідомляє BBC.

38-річний Луїс Мануель Отеро Алькантара є лідером руху Сан-Ісідро (SIM) – групи митців, журналістів та інтелектуалів, які виступають за свободу слова та демократію в комуністичній країні.

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Його заарештували у 2021 році під час найбільших антиурядових протестів на Кубі за останні десятиліття. Чоловік провів п'ять років у в'язниці суворого режиму Гуанахай поблизу Гавани.

Його місцезнаходження останніми днями було невідомим. Кубинська влада утримувала його в таємному місці, поки США схвалювали запит на надання йому притулку.

У Маямі Алькантара чоловіка зустріли прихильники, які заспівали кубинський національний гімн. “Я вважаю, що диктатура має закінчитися, і династія Кастро також має закінчитися. Бо доки Кастро при владі, корупція буде”, – сказав він журналістам.

Кубинська влада стверджує, що SIM фінансує Вашингтон. Рух нібито використовують для підриву держави. Його члени це заперечують і заявляють, що вони постійно зазнають переслідувань з боку сил безпеки. Також їх незаконно затримують.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що “жорстокі репресії кубинського уряду проти власного народу п'ять років тому є ще одним нагадуванням про особливі злидні та зло, притаманні комуністичній системі”.

Рубіо додає, що “єдиним злочином” Отеро Алькантари була відмова мовчати. Чоловік за допомогою мистецтва вимагав базових свобод, яких звичайні кубинці позбавлені вже майже сім десятиліть, зазначає держсекретар.

Справи Отеро Алькантари та його колеги у SIM Майкеля Кастільйо, відомого як “Осорбо”, який відбуває восьмирічний термін ув'язнення, є постійним джерелом дипломатичної напруженості між Вашингтоном та Гаваною.