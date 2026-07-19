FT: США завдали нових ударів по Ірану після загибелі американських військових у Йорданії

Удари також спрямовані на послаблення можливості Ірану загрожувати міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати 19 липня завдали нових ударів по об'єктах Ірану після загибелі двох американських військовослужбовців у Йорданії. За даними американської сторони, військові загинули під час відбиття іранських ракетних і дронових атак.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на Центральне командування Збройних сил США.

У CENTCOM заявили, що ще один американський військовослужбовець вважається зниклим безвісти, а четверо отримали поранення та проходять лікування в лікарнях Йорданії.

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За інформацією командування, нові удари були спрямовані на сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). У США пояснили, що операція має на меті покарати Іран за атаку, яка призвела до загибелі американських військових, а також послабити його можливості загрожувати міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці.

За даними видання, останніми днями ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Іран активізував атаки в регіоні Перської затоки та вперше за кілька місяців завдав ударів по території Саудівської Аравії.

Також повідомляється, що Тегеран атакував Кувейт і Бахрейн. У Кувейті під удар потрапили електростанція та опріснювальна установка. Місцева влада заявила, що сили ППО перехопили частину іранських балістичних ракет і безпілотників, однак внаслідок атаки постраждали працівники енергетичної галузі та пожежники.

У Бахрейні також працювали системи протиповітряної оборони. Іран заявив, що атакував американську військову базу та об'єкт, який назвав центром штучного інтелекту.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції попередив держави регіону, які розміщують американські військові бази або надають США свою територію для проведення операцій, про можливу відповідь у разі подальшої ескалації.

На тлі загострення конфлікту президент США Дональд Трамп відновив морську блокаду іранських портів, яка раніше була призупинена після укладення тимчасових домовленостей щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.