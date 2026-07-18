Вперше за три місяці Іран завдав ударів по Саудівській Аравії.

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Іран у суботу завдав нових ударів по союзниках США в Перській затоці та Йорданії після американських атак по військових об'єктах.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, під масованою атакою опинився Кувейт. У країні було пошкоджено опріснювальну станцію, а роботу міжнародного аеропорту Кувейту тимчасово призупинили через загрозу повторних ракетних і дронових ударів.

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Корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував американський центр матеріально-технічного забезпечення Camp Arifjan та знищив радар на авіабазі Ali Al Salem. Також державна нафтова компанія Kuwait Petroleum Corporation повідомила про пошкодження одного зі своїх нафтових об'єктів унаслідок повторних атак.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Військові Кувейту заявили, що перехопили частину іранських балістичних ракет і безпілотників. Поранення отримали пожежники та працівники нафтової галузі, які ліквідовували наслідки обстрілів.

У КВІР пояснили атаки відповіддю на американські удари по мостах, енергетичних об'єктах та іншій інфраструктурі Ірану.

"Оскільки не існує міжнародної інституції, здатної зупинити жорстокість американських військових, у нас немає іншого шляху", – заявили в КВІР.

Також іранські державні ЗМІ повідомили про удар по авіабазі Sheikh Isa у Бахрейні, де базується американська бойова авіація, а також по центру збору розвідувальних даних.

КВІР заявив також про атаку на американську базу Al Azraq у Йорданії. За твердженням іранської сторони, там було знищено щонайменше два американські винищувачі та ще три літаки.

Водночас Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити ці заяви.

Окрім цього, Іран уперше приблизно за три місяці завдав ударів по Саудівській Аравії. За інформацією двох джерел агентства, після атак у районах Ель-Хардж поблизу Ер-Ріяда та Янбу на узбережжі Червоного моря були активовані системи раннього попередження.