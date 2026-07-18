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МЗС Франції викликало дипломата РФ через російські кібератаки

Під час зустрічі російській стороні висловили рішучий протест

МЗС Франції викликало дипломата РФ через російські кібератаки
Фото: ANSA

Міністерство закордонних справ Франції викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії через кібератаки, які, за даними французької сторони, здійснювалися російськими спецслужбами.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Франції.

У відомстві зазначили, що під час зустрічі російській стороні висловили рішучий протест через зловмисну кібердіяльність, зокрема операції, які, за даними Парижа, проводить 16-й центр ФСБ Росії.

"Метою цієї зустрічі було найрішучіше засудити зловмисну кібердіяльність, що здійснюються Росією на території Франції, зокрема ті, що проводяться 16-м центром ФСБ", – йдеться у заяві.

У французькому зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що кібератаки були спрямовані не лише проти Франції, а й проти низки її європейських партнерів.

"Йому було належним чином повідомлено, що Франція, разом зі своїми партнерами та в рамках міжнародного права, залишається рішучою у використанні всіх доступних їй засобів для передбачення, запобігання та реагування на дестабілізаційні дії, спрямовані проти неї", – заявили в МЗС Франції.

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