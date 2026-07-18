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Соцмережа Трампа планує продавати ранній доступ до його постів

Дописи президента здатні за секунди змінювати тенденції на фондовому ринку.

Соцмережа Трампа планує продавати ранній доступ до його постів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Компанія Trump Media & Technology, яка володіє соціальною мережею Truth Social, має намір запровадити послугу для великого бізнесу, яка дозволить переглядати дописи найбільш впливових акаунтів раніше, ніж вони стають доступні іншим користувачам.

Як пише Associated Press, на Волл-Стріт бачать у цьому можливість оперативно реагувати на заяви та рішення, які впливають на фондові ринки. Особливо це стосується президента США Дональда Трампа, що є з великим відривом найбільш популярним дописувачем у свою соцмережу і полюбляє через неї анонсувати найважливіші кроки з реалізації своєї політики. 

Трамп має понад 12 мільйонів читачів і вже неодноразово за допомогою одного допису кардинально змінював ситуацію з цінами на акції. Так було, до прикладу, коли він оголосив через Truth Social про перемир'я у війні Ізраїлю та Ірану або розпочав через соцмережу розповідати про запровадження митних тарифів проти інших держав світу. 

Експерти вважають запровадження "раннього доступу" до постів Трампа відвертою корупцією і вчинком, який є несумісним з етичним кодексом президента Сполучених Штатів.

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