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У Литві зловмисники повідомили про хибні замінування, які призвели до евакуації

Кілька об'єктів у Вілюнюсі та Каунасі були оголошені небезпечними.

У Литві зловмисники повідомили про хибні замінування, які призвели до евакуації
Вільнюс
Фото: eurointegration.com.ua

Литовська поліція у п'ятницю була змушена евакуювати кілька будівель у Вільнюсі та Каунасі через повідомлення електронною поштою про нібито їхнє замінування.

Як пише LRT, атака зловмисників була спрямована проти технологічної компанії Teltonica, а також установ надання екстреної медичної допомоги.

Зранку псевдомінери надіслали листи, у яких стверджували, що в будівлях розміщена вибухівка. Співробітників евакуювали, а правоохоронці провели обшук, під час якого не знайшли слідів реальної загрози.

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