Напад на військових ТЦК у Львові тривав понад шість годин

Учорашній напад на військових ТЦК у Львові почався після затримання громадянина 1996-го року народження, який перебував у розшуку. Він тривав понад шість годин, повідомив на брифінгу 9 липня керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень.

Правоохоронці перевіряють діяльність групи оповіщення, а також встановлюють особи всіх людей, що причетні до перевертання авто військових, пошкодження майна і завдання тілесних ушкоджень групі оповіщення. Грень вважає, що процес мобілізації потребує змін, зокрема «непопулярних законодавчих рішень» центральних органів влади.

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«Кадри, які були в телеграм-каналах і безпосередньо засобах масової інформації в частині "сихівського інциденту", очевидно, використовується не з позиції здорового глузду, а з позиції маніпулювання фактами й отримання переваги нашим ворогом», – сказав він.

Грень не виключає, що Росія може стояти за накручуванням людей проти ТЦК.

Заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП полковник Петро Сторожук зі свого боку сказав, що група оповіщення діяла відповідно до визначених заходів мобілізації. Оповіщення здійснювали військовослужбовці. В Сихівському районі вони виявили 30-річного громадянина, що порушив правила військового обліку. Група оповіщення і поліція запропонувала йому проїхати в Сихівський РТЦК для уточнення облікових даних і проходження ВЛК.

«Даний громадянин сів у автомобіль. Прибула група невідомих осіб – на даний момент правоохоронними органами встановлюється, що це за група була невідомих осіб. Було заблоковано транспортний засіб нашої групи оповіщення. В подальшому на всі прохання, просьби наших військовослужбовців відмовлялися відпускати з місця події, після чого почався конфлікт», – сказав він.

Конфлікт тривав з 21 години до пів на третю ночі.

Сторожук додав, що оцінку діям військових ТЦК і громадянам, що перешкоджали заходам оповіщення, нададуть правоохоронці.

Начальник Сихівського РТЦК Львова полковник Борис Пруцьких повідомив, що двоє військовослужбовців постраждали від нападу – їх доставили в травмпункт. На запитання журналістів про кадр з відео, де військових завдавав удару по одному з нападників з натовпу він сказав, що, на його погляд, це самооборона. Правову оцінку надаватиме поліція.

Загалом було три машини військових: в одній військовозобов'язаного повезли до ТЦК, друга поїхала на початку конфлікту, а на третю напав натовп.

Контекст

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Учора ввечері в Сихівському районі Львова натовп напав на військових з групи оповіщення. Люди перекинули автомобіль й били в ньому вікна.

Львівський ТЦК та СП повідомив, що група оповіщення під час перевірки документів виявила чоловіка, що був у розшуку за порушення військового обліку. Його доставили до ТЦК і вже спрямували на ВЛК. На місці перевірки документів на іншу групу оповіщення напав натовп.

На напад відреагували голова ОП Кирило Буданов і міністерство оборони. Вони очікують від правоохоронців на встановлення осіб винних і притягнення до відповідальності.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – сказав Буданов.