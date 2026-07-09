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Бійці СБУ уразили дві нафтобази Росії. На обох обʼєктах – пожежі

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.

Бійці СБУ уразили дві нафтобази Росії. На обох обʼєктах – пожежі
Нафтобаза у Твері
Фото: Astra

У ніч на 9 липня бійці СБУ успішно уразили дві російські нафтобази: у Тверській області та Ставропольському краї.

Про це йдеться у повідомленні спецслужби. 

«У ніч на 9 липня СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури рф. Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора», – розповіли там. 

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Першою ціллю стала нафтобаза «Червона зоря» у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа.

Друга ціль – нафтобаза «Ставропольська» у Ставропольському краї РФ, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується.

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.

«СБУ продовжує системну роботу з ураження російського нафтового сектору ‒ одного з ключових джерел фінансування війни проти України», – повідомили у спецслужбі. 

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