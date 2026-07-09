Росіяни вбили мешканців Дружківки та Краматорська на Донеччині

Також є поранені.

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За минулу добу 8 липня росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила чотири людини: трьох у Дружківці та одну у Краматорську.

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Ще 7 людей отримали поранення: шестеро у Дружківці та одна у Слов’янську.

З початку вторгнення РФ в області від рук росіян загинули 4153 людини і поранення отримали 9826. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.