Росіяни вбили мешканців Дружківки та Краматорська на Донеччині

За минулу добу 8 липня росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів вбила чотири людини: трьох у Дружківці та одну у Краматорську.
Ще 7 людей отримали поранення: шестеро у Дружківці та одна у Слов’янську.
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З початку вторгнення РФ в області від рук росіян загинули 4153 людини і поранення отримали 9826. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.