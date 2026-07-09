Українська ППО в червні перехопила майже 90% повітряних цілей під час масованих атак

Росіяни за перший місяць літа застосували майже 6000 дронів та ракет.

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Під час масованих атак у червні 2026 року росіяни застосували майже 6 000 дронів і ракет по Україні. У травні це було понад 8 300. Протягом червня українська ППО перехопила майже 5 300 засобів повітряного нападу.

Як розповіли у Міноборони, збили 90% безпілотників типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» тощо, балістичних ракет – 40%, ракет інших типів – 89,4%.

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ворожих ударів склав 89%.

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Фото: МІноборони Статистика роботи української ППО у червні

У ніч проти 2 червня протягом багатогодинної атаки ворог застосував 8 протикорабельних ракет «Циркон», 33 балістичні ракети «Іскандер-М», 32 ракети Х-101 та «Калібр», а також понад 650 ударних дронів.

Ворог намагався максимально перевантажити ППО, але українські сили відпрацювали з високою ефективністю: збили 92% БпЛА та 90% крилатих ракет. Із найбільш складних для перехоплення цілей – балістичних ракет – було збито 11 із 41 одиниці.

Приблизно такою ж за масштабом стала ворожа атака в ніч проти 15 червня: застосовані 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М», 30 крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» і 611 ударних дронів.

Попри складність масованого повітряного нападу, вдалося перехопити половину балістики, 95% дронів та усі запущені по Україні крилаті ракети.

В міністерстві зазначають, що балістичні ракети залишаються найбільшою загрозою. Їхнє перехоплення потребує сучасних систем протиракетної оборони на кшталт Patriot, яких у світі обмежена кількість. Україна разом із міжнародними партнерами системно працює над розширенням спроможностей ППО – від отримання нових систем і ракет-перехоплювачів до розвитку інших елементів ешелонованого захисту.

Одним із ключових елементів цієї системи є сучасна бойова авіація. Тому в червні підписали угоду про закупівлю 16 шведських винищувачів Gripen E, які посилять спроможності української ППО та допоможуть ефективніше протидіяти російським повітряним атакам.