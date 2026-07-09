Вночі зафіксували влучання двох балістичних ракет та 19 дронів

У ніч на 9 липня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 94 безпілотниками. ППО знешкодила 72 БпЛА. Зафіксували влучання обох ракет та 19 дронів на 13 локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 09 липня (з 18:00 08 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел – рф,, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк -ТОТ», – розповіли там.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила та подавила 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 9 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.