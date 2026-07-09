На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога постраждала 1 людина

На Сумщині за минулу добу внаслідок ударів ворога постраждала 1 людина, повідомляє обласна військова адміністрація.
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу отримав поранення 56-річний чоловік.
До медичного закладу звернувся 46-річний чоловік, який був травмований 7 липня внаслідок влучання ворожого дрона по території Середино-Будської громади.
Протягом доби, з ранку 8 липня до ранку 9 липня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Краснопільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Березівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Путивльська
- Липоводолинська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобіль;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Березівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено будівлю торгівельного центру;
- у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Липоводолинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді зруйновано господарчі приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 42 хвилини.