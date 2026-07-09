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На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога постраждала 1 людина

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

На Сумщині за добу внаслідок ударів ворога постраждала 1 людина
Фото: unn.ua

На Сумщині за минулу добу внаслідок ударів ворога постраждала 1 людина, повідомляє обласна військова адміністрація. 

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу отримав поранення 56-річний чоловік.

До медичного закладу звернувся 46-річний чоловік, який був травмований 7 липня внаслідок влучання ворожого дрона по території Середино-Будської громади.

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Протягом доби, з ранку 8 липня до ранку 9 липня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Краснопільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Путивльська
  • Липоводолинська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, господарчу споруду, автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Березівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено будівлю торгівельного центру;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Липоводолинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді зруйновано господарчі приміщення, пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 42 хвилини.

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