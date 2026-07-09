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Затримали підозрювану в допомозі Росії підготовки нового обстрілу Черкаської області

Російська спецслужба, зокрема, доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства.

Затримали підозрювану в допомозі Росії підготовки нового обстрілу Черкаської області
Фото: З відкритих джерел

Контррозвідка Служби безпеки затримала ймовірну агентку ФСБ у Черкаській області, яку підозрюють у допомозі ворогу готувати нову серію ракетно-дронових атак по регіону. 

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Як з’ясувало розслідування, наведенням повітряного удару Росії займалася безробітна мешканка регіону. Ворог завербував її через Телеграм-канали, де фігурантка шукала “легкі заробітки”.

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За інструкцією ФСБ, жінка відстежувала розташування українських військ та енергетичних об’єктів. У разі виявлення потенційних “цілей” жінка фотографувала їх з прив’язкою до місцевості. Російська спецслужба доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства, по якому ворог готував повторний удар.

Під час розвідувальної вилазки агентка мала з’ясувати технічний стан об’єкта після нещодавніх повітряних атак.

За результатами поетапного документування шпигунської діяльності, співробітники СБУ затримали фігурантку. У неї вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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