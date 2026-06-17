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​На Черкащині студент отримав 15 років тюрми, допомагаючи росіянам обстрілювати область

Також він відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони.

​На Черкащині студент отримав 15 років тюрми, допомагаючи росіянам обстрілювати область
Наслідки російських обстрілів Черкащини
Фото: Офіс генерального прокурора в Facebook

Суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна зрадникові, якого СБУ викрила у червні 2025 року на коригуванні обстрілів Черкас.

Про це ідеться на сайті спецслужби.

Розслідування встановило, що російські атаки наводив студент місцевого університету. Хлопець шукав «легкий заробіток» у телеграм-каналах, де його й помітили спецслужби РФ.

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Після вербування й інструктажу юнак обходив місцевість і фіксував для куратора наслідки ударів по обласному центру. Слідчі задокументували, як зловмисник приїхав на місце ворожого «прильоту», сфотографував його та відправив звіт через анонімний чат у месенджері.

Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони. Він мав передати координати української ППО для підготовки нових комбінованих атак по військових об’єктах. Крім того, хлопець намагався з’ясувати рівень захисту адмінбудівлі обласного управління Нацполіції.

Співробітники СБУ викрили шпигуна на початковому етапі його активності й затримали вдома. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав агента винним у державній зраді, яку він вчинив в умовах воєнного стану.

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