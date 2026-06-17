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Від посади відсторонили співробітника СБУ, якого підозрюють у вимаганні хабаря за закриття справи

Суд призанчив заставу в розмірі 3 328 000 гривень.

Від посади відсторонили співробітника СБУ, якого підозрюють у вимаганні хабаря за закриття справи
Фото: НАБУ

Співробітника СБУ, якого викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди, відсторонили від займаної посади.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Сьогодні слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до співробітника Служби безпеки України, підозрюваного у підбуренні підприємця до надання неправомірної вигоди правоохоронцям, задля повернення вилучених під час обшуків коштів та закриття кримінальної справи.

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Заслухавши доводи сторін, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 328 000 гривень. Також суд відсторонив особу від займаної посади.

Працівнику СБУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відомо, що у травні 2025 року відбувся обшук на одному з підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівкові кошти на загальну суму понад 6 млн грн.

Керівник компанії через свого знайомого вирішив з’ясувати причини таких дій правоохоронців. Цей знайомий звернувся за інформацією до співробітника СБУ, який замість пояснень запропонував “вирішити проблему” за гроші. Спочатку йшлося про повернення грошей за половину вилученої суми. Згодом за 150 тисяч доларів службовець пообіцяв домовитися з правоохоронцями не лише про повернення всіх коштів, а й про повне закриття кримінальної справи.

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