ЦПД: Росія продовжує поширювати фейки про удар по Києво-Печерській лаврі

Ворог поширює кадри, на яких фотографи нібито розміщують професійну апаратуру поблизу Києво-Печерської лаври незадовго до обстрілу, а потім буцімто фіксують пожежу в святині.

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Російська пропаганда продовжує ширити фейки в рамках масштабної дезінформаційної кампанії з метою зняти відповідальність з Москви за удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють кадри, на яких фотографи нібито розміщують професійну апаратуру поблизу Києво-Печерської лаври незадовго до обстрілу, а потім буцімто фіксують пожежу в святині.

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Пропагандисти демонструють ці знімки як “доказ” того, що пошкодження будівлі храму було “українською провокацією”.

“Насправді ці зображення – підробка. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання ШІ-контенту засвідчили, що вони були згенеровані за допомогою штучного інтелекту”, – зазначили у ЦПД.

Цей фейк є частиною масштабної конспірологічної теорії, яку вибудовує кремлівська пропаганда після масованого удару по Києву, внаслідок якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

“Оскільки заперечити сам факт пошкодження Лаври неможливо, ворожа пропаганда намагається змістити фокус уваги громадськості, вдаючись до дезінформації та інформаційних маніпуляцій. У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються нав'язати аудиторії думку, ніби обстріл Лаври був “постановкою”, тоді як насправді йдеться про очевидний воєнний злочин Росії проти культурної та релігійної спадщини України”, – додають у Центрі.